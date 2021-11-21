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Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►

21 ноября 2021, 20:55

Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►

Тысяча гривен за вакцинацию, лицемерие Пушилина и Пескова, воскрешение фейка о великих украх и расследование Bellingcat о срыве спецоперации по «вагнеровцам». Об этом и не только — в дайджесте «Новостей Донбасса».

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