Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
Тысяча гривен за вакцинацию, лицемерие Пушилина и Пескова, воскрешение фейка о великих украх и расследование Bellingcat о срыве спецоперации по «вагнеровцам». Об этом и не только — в дайджесте «Новостей Донбасса».
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