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На Донбассе рассказали об обстрелах за воскресенье

22 ноября 2021, 08:45

На Донбассе рассказали об обстрелах за воскресенье

За минувшие сутки, 21 ноября, на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что в направлении Попасной боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки на Луганщине НВФ совершили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В штабе заявили, что украинские военные открывали огонь в ответ.

В свою очередь группировка «ЛНР» заявила, что вчера под обстрел попали районы Калиново-Борщеватой.

Группировка «ДНР» заявила, что 21 ноября в зоне обстрела оказалась Ясиноватая.

Отмечается, что зафиксированы повреждения кровли, фасада, а также производственного оборудования в двух производственных цехах «Ясиноватского механического завода» по улице Артема, 31.

Последствия обстрелов Ясиноватского механического завода. Фото из соцсетей

Также сообщается, что «существенно пострадало» караульное помещение и остекление 56-й пожарно-спасательной части Ясиноватой по улице Артема, 31 «а»/ 1.

Последствия обстрела пожарной части в Ясиноватой. Фото «СЦКК ДНР»

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