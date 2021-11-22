На Донбассе рассказали об обстрелах за воскресенье

За минувшие сутки, 21 ноября, на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в направлении Попасной боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



В сторону Катериновки на Луганщине НВФ совершили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.



В штабе заявили, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила, что вчера под обстрел попали районы Калиново-Борщеватой.



Группировка «ДНР» заявила, что 21 ноября в зоне обстрела оказалась Ясиноватая.



Отмечается, что зафиксированы повреждения кровли, фасада, а также производственного оборудования в двух производственных цехах «Ясиноватского механического завода» по улице Артема, 31.

Последствия обстрелов Ясиноватского механического завода. Фото из соцсетей

Также сообщается, что «существенно пострадало» караульное помещение и остекление 56-й пожарно-спасательной части Ясиноватой по улице Артема, 31 «а»/ 1.

Последствия обстрела пожарной части в Ясиноватой. Фото «СЦКК ДНР»