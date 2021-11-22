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Секретарь СНБО заявил, что РФ пытается обострить ситуацию для поднятия ставок в переговорах

22 ноября 2021, 09:35

Секретарь СНБО заявил, что РФ пытается обострить ситуацию для поднятия ставок в переговорах

Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию безопасности в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров.

Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов во время переговоров на полях Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе.

Данилов также отметил, что недавние действия России, в частности, публикация министром иностранных дел РФ чувствительных дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках «говорят о том, что никаких правил для них уже не существует».

При этом секретарь СНБО заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.

Американские СМИ начали писать о сосредоточении российских войск недалеко от границ Украины еще в октябре. Украинские власти в течение двух недель отрицали эти информацию, а секретарь СНБО Алексей Данилов называл сообщения СМИ дезинформацией.

Однако 10 ноября президент Владимир Зеленский признал, что около украинских границ сосредоточены до 100 тысяч российских военных и заверил, что армия Украины «готова дать отпор».

21 ноября руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится совершить атаку до конца января-начала февраля.

Ранее новый министр обороны Алексей Резников заявлял, что пока точно неизвестно, принял ли президент РФ Владимир Путин окончательное решение о наступлении.

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