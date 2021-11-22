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В Луганске произошел пожар на рынке

22 ноября 2021, 13:12

В Луганске произошел пожар на рынке

Пожар на территории рынка в Луганске произошел вечером 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба «МЧС» группировки «ЛНР».

По прибытию пожарные выяснили, что горят цех по сборке мебели и рядом находящийся склад промтоваров, огнем была охвачена крыша. «Спасатели подали ствол на ее тушение, параллельно открыли металлические двери цеха, внутри также бушевало пламя», — рассказали в «МЧС».

Тушение осложнялось большой площадью горения и темным временем суток, отметили спасатели. В итоге пожар удалось ликвидировать, не допустив распространения огня на торговые модули.

Огнем уничтожены готовая продукция (диваны, кресла), станки для обработки, два торцовочника, компрессор, инструменты. Повреждены потолок, перекрытие, стены, окна на общей площади 130 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Пожар в этом же мебельном цехе уже был в 2017 году.

24 октября в Луганске произошел пожар на Центральном рынке.

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