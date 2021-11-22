Суд разрешил украинской «дочке» Сбербанка отсрочить переименование

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил ходатайство украинской «дочки» Сбербанка России на свое же решение и разрешил отсрочить переименование банка до 11 августа 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение суда.



Банку необходимо принять ряд мер по информированию клиентов, контрагентов, партнеров об изменении наименования банка в целом по всем направлениям деятельности, изготовить и заменить информационные табло, рекламную продукцию, внести изменения в заключенные договора, интернет-ресурсы и сервисы, используемые в работе банка, изъять и обменять платежные инструменты и документы, которые находятся в распоряжении клиентов и т.д.



Суд также принял к сведению, что по состоянию на 1 августа 2021 у банка на территории Украины функционировало 89 отделений, 67 банкоматов, 3941 POS-терминалов, клиентами являлись более 317 тыс. физлиц и почти 35 тыс. юрлиц, также им эмитировано более 179 тыс. платежных карт, которые находятся у держателей.



Предоставление отсрочки будет способствовать надлежащему выполнению заявителем своих обязательств, возможности запланировать и осуществить соответствующие меры, а, следовательно, должным образом выполнить решение суда по сути, указывается в документе.



Сбербанк России постановил изменить название дочернего АО «Сбербанк» (Киев) на АО «МР Банк» (АО «Международный резервный банк»).



Верховный суд Украины в августе 2021 года поддержал позицию государственного Ощадбанка (Киев) и запретил украинской «дочке» крупнейшего российского банка использовать торговую марку «Сбербанк» в Украине.