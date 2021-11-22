СБУ задержала одного из организаторов «референдума» на Донбассе, который скрывался в Крыму

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов сепаратистского «референдума» 2014 года. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным следствия, на территории Великоновоселковского района злоумышленник призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к «ДНР». «Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний», — подчеркивается в сообщении спецслужбы.



Противоправную деятельность, как выяснила СБУ, организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками.



Впоследствии злоумышленник покинул подконтрольную украинским властям территорию Донетчины и длительное время скрывался в аннексированном Крым.



В 2017 году следователи заочно сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса и объявили в розыск.



В СБУ добавили, что в ходе следственно-оперативных действий была получена информация о том, что злоумышленник вернулся по личным делам на подконтрольную украинским властям территорию региона. Сотрудники спецслужбы установили его местонахождение и задержали.