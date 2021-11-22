Двоих работников «Воды Донбасса» будут судить за смерть коллеги

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении двух работников коммунального предприятия «Вода Донбасса», которые подозреваются в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



По данным следствия, 13 февраля 2021 года во время проведения работ на одном из участков водопровода в Авдеевке 39-летний электросварщик и машинист экскаватора КП «Компания «Вода Донбасса» допустили пребывание эскалатора с другими работниками в опасной зоне.



Во время выполнения работ ковш задел стремянку, которую держал в руках 54-летний слесарь, и она ударила пострадавшего в лицо. Через неделю мужчина скончался в больнице.



Обвинительный акт направлен в суд.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.