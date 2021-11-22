На переговорах Путин и Байден обсудят Украину

Тема Украины будет обсуждаться в ходе нового контакта лидеров РФ и США, сроки и формат проведения которого пока согласуются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».



«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», — сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции в Москве.



Он отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине: «Есть Нормандский формат и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях».



Вместе с тем, по его словам, в Москве исходят из того, что США «все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию» вокруг украинского урегулирования. «Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой — наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», — заявил Лавров.