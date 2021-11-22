Янукович написал обращение к украинцам в связи с восьмой годовщиной Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который бежал из страны в Россию в феврале 2014 года, обратился к украинцам по случаю восьмой годовщины начала Майдана. Текст обращения опубликовал его пресс-секретарь Юрий Карасир в Facebook.



Бывший президент назвал Украину «самой бедной и нестабильной страной на континенте». Также он отметил, что ситуация на Донбассе обостряется, а «власть Майдана до сих пор не принесла обещанный мир».



Как считает Янукович, создание какого-либо нового формата переговоров без России не даст результатов.



«Очередной министр обороны, который до этого назначения занимался, в том числе, вопросом возвращения Донбасса в состав Украины, объявляет, что не стоит идеализировать Минские соглашения. Они, дескать, достались в наследство. И что теперь якобы США дали сигнал, что не прочь принимать участие в поиске нового формата. И представители Германии, и Франции тоже», — заявил беглый президент.



Он считает, что Вашингтон, Берлин и Париж заинтересованы в участии Москвы в новом формате переговоров.



«Я с удивлением наблюдаю, как официальный Киев пытается разыгрывать две совершенно взаимоисключающие партии. С одной стороны, он бахвалится тем, что ведет "наглую" внешнюю политику, тем самым якобы демонстрируя миру самостоятельность украинской власти, которая не боится выступать с острой критикой, по их мнению, постоянно "колеблющихся" Германии и Франции. С другой — заверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать им всяческую поддержку, невзирая на эту критику, и объявляя о том, что Минский формат уже неактуален», — отмечается в обращении Януковича.



Также он пишет, что «промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а дефицит бюджета постоянно растет».



В связи с этим сбежавший Янукович призывает строить новую стратегию, основанную на четырех принципах.



Первым принципом он обозначил нейтральный статус государства. «Такой шаг даст возможность остановить эскалацию конфликта на Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия, позволит вывести переговорный процесс в рамках Минских соглашений из тупика», — считает Янукович.



Вторым принципом он называл разработку новой стратегии социально-экономического развития Украины, а третьим — борьбу с коррупцией и справедливые суды.



Четвертым принципом Янукович обозначил «обретение справедливости». Он полагает, что «почти 8 лет украинцам не хотят сказать правду о событиях на Майдане».



Предыдущее свое обращение Янукович выпустил в августе, приурочив к 30-летию независимости Украины.

21 ноября в Украине отметили День Достоинства и Свободы. В этот день в 2013 году в Киеве состоялись первые акции протеста в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмене процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.



24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно.



Кроме того, в отношение экс-президента открыто около 10 уголовных производств и наложены санкции.



17 ноября 2021 года Офис генпрокурора сообщил, что по делу о силовом разгоне Майдана завершено досудебное расследование в отношении Януковича и 9 экс-чиновников. Им грозит пожизненное заключение.