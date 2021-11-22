Боевики четыре раза нарушили режим тишины, ранен украинский военный

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, в районе Лебединского боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм.



Также украинские позиции обстреляли в направлении Попасной и Причепиловки. НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В результате обстрелов ранен один украинский военный. Его доставили в больницу, состояние его здоровья — удовлетворительное, отметили в штабе ООС.