«Л-ДНР» просят у РФ разрешения на военный призыв россиян — разведка

Командование Вооруженных сил России продолжает наращивать боевую готовность так называемых 1-го и 2-го «армейских корпусов» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.



По данным ГУР МО, с 15 ноября в ОРДЛО приступили к проведению очередного сбора «военнообязанных запаса». Проведение сборов контролируется комиссией штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.



«Кроме того, по имеющейся информации, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ к прохождению военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК», — сообщает украинская разведка.



Также в ГУР отмечают, что в ОРДЛО продолжают активную агитацию местных жителей для прохождения «военной службы».



«В то же время российское оккупационное командование разрешило оформление на военную службу по контракту всех желающих, в том числе лиц с уголовным прошлым и алко- и наркозависимых», — добавили в ГУР МО.