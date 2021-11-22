По факту обстрела Новозвановки начато уголовное дело

По факту обстрела прифронтового села Новозвановка в Луганской области начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



По данным следствия, в ночь с 19 на 20 ноября 2021 года боевики из минометов предварительно калибра 122 мм обстреляли село, в результате чего были повреждены пять жилых домов, здание сельхозназначения, транспортное средство, а также линия электропередач.



Оперативники изъяли осколки боеприпасов, они будут направлены на экспертизы.



В Офисе генпрокурора отмечают, что данный обстрел предоставлял прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения. Боевики, таким образом, нарушили Женевскую и Гаагскую конвенции.