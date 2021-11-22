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Скрыл имущество на 60 миллионов гривен: Нардепу Сергею Шахову сообщили о подозрении

22 ноября 2021, 19:23

Скрыл имущество на 60 миллионов гривен: Нардепу Сергею Шахову сообщили о подозрении

Одному из народных депутатов сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщила на своей Facebook-странице генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, следствие установило, что нардеп забыл внести ряд существенных сведений в свою декларацию за 2020 год.

«Среди скрытого — жилой дом и участок на Киевщине, которые находились в пользовании парламентария, а также имущество лица, связанного с ним общим бытом. Речь, в частности, о 13 квартирах в столице, 8 машиноместах, 2 домах общей площадью около 2 тысяч кв. метров, 27 земельных участках, двух автомобилях, долях в ряде субъектов хозяйствования, доходах от продажи недвижимости», — перечислила Венедиктова.

По данным следствия, общая стоимость незадекларированного имущества составляет почти 60 млн грн.

Народному депутату сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник издания в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Сергее Шахове.

В апреле о том, что нардеп Сергей Шахов не указал в декларации жену и ее многомиллионные активы сообщила программа «Схемы».

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