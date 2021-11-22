На Донетчине замглавы ВГА погорел на взятке в 8 тысяч долларов

В Донецкой области за получение взятки был задержан заместитель председателя Марьинской военно-гражданской администрации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что чиновник требовал от местного фермера взятку в сумме 10 тыс. долларов за подписание договора на продление срока аренды земли сельскохозяйственного назначения площадью более 100 га.



После передачи части взятки в размере 8 тыс. долларов замглавы ВГА был задержан, ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но прокуратура будет настаивать на содержании под стражей и обжалует это решение.