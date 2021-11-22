«Поедут через Донбасс»: Лукашенко пригрозил Польше из-за возможного закрытия границ

Александр Лукашенко заявил, что если закроют границу с Польшей, то полякам придется ездить на восток «через Донбасс». Так он ответил на заявления польской стороны о возможном закрытии границы с Беларусью, передает «Белта».



«Еще один момент. Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют — погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — заявил Лукашенко.



«Это я так образно говорю — через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта», — добавил он.



Лукашенко утверждает, что это якобы польская сторона идет на обострение ситуации и пытается «за счет давления на Беларусь» решать свои «внутренние и внешние проблемы».

На польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в Евросоюз. С 8 ноября они разбили палаточный городок и периодически совершают попытки силового прорыва через границу.