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Федоров: Взять кредит через «Дію» без ведома человека невозможно

22 ноября 2021, 20:59

Федоров: Взять кредит через «Дію» без ведома человека невозможно

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронные документы в «Дії» безопаснее бумажных, поскольку по ним невозможно что-то оформить без ведома человека. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дом».

«Мы сейчас запустили функцию, когда вы подписываете электронной подписью какие-либо услуги, например, открыли ФЛП, то у вас в "Дії" отображается история подписания. Если задуматься, то вы и не вспомните все бумажные документы, которые подписывали ранее. А сейчас у вас сохраняется полная история подписания всех документов. Вы сможете посмотреть, когда и что вы подписали и, если что, поднять этот документ в памяти и проверить, были это вы или не вы. Тогда вы сможете управлять этой информацией», — пояснил он.

По его словам, к примеру, на цифровой документ невозможно взять кредит.

«Потому что необходимо, чтобы там была видеоверификация или фотоверификация. А бумажные документы… Вот вы делали ксерокопии документов, и вряд ли знаете, где они находятся, мы фактически не можем их контролировать. Один орган передал другому, одна компания передала другой компании… А если кто-то попытается взять на вас кредит по вашим электронным документам, то к вам приходит уведомление в "Дії"», — сказал Федоров.

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