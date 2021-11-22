Пушилин заявил, что скоро без прохождения «воинской службы» нельзя будет устроиться в «правоохранительные органы»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что скоро без наличия «военного билета» и прохождения «воинской службы» не будут принимать на работу в «правоохранительные органы».



«У нас в скором времени без прохождения армейской службы, без военного билета нельзя будет устроиться в правоохранительную систему. Так это было, и это правильно на самом деле, потому что вот та школа жизни, которая дается за армейские годы, она нужна для каждого молодого человека», — сказал он в интервью «Sputnik».



По его словам, в вопросах призыва группировка будет «идти по нарастающей».



«И в каком-то обозримом будущем мы придем к обязательному призыву юношей в рамках призывного возраста», — добавил Пушилин.

Весной «ДНР» впервые объявила призыв мужчин 18-27 лет в состав незаконных вооруженных формирований. Были отобраны 200 человек. Аналогичный призыв проводила и группировка «ЛНР».



30 октября в ОРДО стартовал второй военный призыв, в который набрали 300 человек.



В ООН заявили, что принудительный призыв со стороны незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» подставляет местных жителей под уголовное преследование со стороны украинских правоохранителей.