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Пушилин заявил, что скоро без прохождения «воинской службы» нельзя будет устроиться в «правоохранительные органы»

22 ноября 2021, 21:57

Пушилин заявил, что скоро без прохождения «воинской службы» нельзя будет устроиться в «правоохранительные органы»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что скоро без наличия «военного билета» и прохождения «воинской службы» не будут принимать на работу в «правоохранительные органы».

«У нас в скором времени без прохождения армейской службы, без военного билета нельзя будет устроиться в правоохранительную систему. Так это было, и это правильно на самом деле, потому что вот та школа жизни, которая дается за армейские годы, она нужна для каждого молодого человека», — сказал он в интервью «Sputnik».

По его словам, в вопросах призыва группировка будет «идти по нарастающей».

«И в каком-то обозримом будущем мы придем к обязательному призыву юношей в рамках призывного возраста», — добавил Пушилин.

Весной «ДНР» впервые объявила призыв мужчин 18-27 лет в состав незаконных вооруженных формирований. Были отобраны 200 человек. Аналогичный призыв проводила и группировка «ЛНР».

30 октября в ОРДО стартовал второй военный призыв, в который набрали 300 человек.

В ООН заявили, что принудительный призыв со стороны незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» подставляет местных жителей под уголовное преследование со стороны украинских правоохранителей.

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