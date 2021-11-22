«Цифры относительные». Пушилин не смог спрогнозировать эффект от указа Путина о товарах из ОРДЛО

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не знает, какой экономический эффект будет от указа президента РФ Владимира Путина о признании товаров из ОРДЛО. Об этом он сказал в интервью «Sputnik».



«Цифры конкретно я вам сейчас не скажу. Я видел прогнозы, но они очень относительные. Я не хотел бы никого вводить в заблуждение, но предприятиям, которые долгое время были загружены на 30-40%, это позволит сейчас говорить, что они могут быть загружены на полную мощность», — заявил Пушилин.



Он считает, что продукция порядка 58 крупных и средних предприятий машиностроения, которые контролирует «ДНР», «будет востребована и в регионах Российской Федерации, с учетом тех запросов, которые есть».



Пушилин заявил, что до 2014 года многие донецкие предприятия участвовали в тендерах в РФ, а после Евромайдана Россия якобы «вынуждена была закрыться от Украины с учетом того, что здесь начал твориться хаос».



«Именно поэтому мы говорим, что у нас не только уголь и металлургия, но и машиностроение», — добавил глава «ДНР».

15 ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса.



МИД Украины в этой связи направил России ноту протеста. Украина расценивает указ Путина о товарах из ОРДЛО как грубое вмешательство во внутренние дела страны, нарушение ее законодательства и норм международного права.