По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировали 403 новых случая COVID-19 и два летальных случая. За все время исследований коронавирусную инфекцию выявили у 147 920 человек. Из них 130 098 человек выздоровели, 4304 — умерли.



В Луганской области без учета оккупированной территории зафиксировано 37 новых случаев COVID-19. За все время исследований этот диагноз подтвержден в 55 583 случаях, из которых выздоровели 44 329 человек, 1882 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировали еще два летальных случая вследствие COVID-19. О новых заболевших в группировке «ЛНР» не сообщают. Всего там подтверждают 20 343 заболевших, из которых 16 348 пациентов выздоровели, а 2 839 — умерли.



Политика



Украина не планирует проведения наступательной военной операции на Донбассе и работает над возобновлением Нормандского формата, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Россия «повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе».



Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину. Кремль назвал эту информацию «вбросом».



Тема Украины будет обсуждаться в ходе нового контакта лидеров РФ и США, сроки и формат проведения которого пока согласуются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Экономика



В группировке «ДНР» признали наличие возможных провалов почвы и выброса метана на поверхность на территориях с шахтами.



Боевые действия



Прифронтовое село Невельское в Донецкой области покинули почти все жители после увеличения случаев обстрелов, под которыми оказываются жилые дома.



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