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Почти 13 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

23 ноября 2021, 08:15

Почти 13 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 22 ноября, в Украине выявили 12 729 случаев заражения коронавирусом, что на 5 265 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 23 107 пациентов, умерли 720 человек. Вчера госпитализировали 2 055 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 353 136 человек. Из них выздоровели 2 796 597 пациентов, а умерли 82 318 человек.

Кроме того, вчера вакцинировались 270 258 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 12 914 335 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 12 914 333 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, —  10 025 360 человек. Всего проведено 22 939 693 прививки.

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