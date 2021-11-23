Почти 13 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 22 ноября, в Украине выявили 12 729 случаев заражения коронавирусом, что на 5 265 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 23 107 пациентов, умерли 720 человек. Вчера госпитализировали 2 055 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 353 136 человек. Из них выздоровели 2 796 597 пациентов, а умерли 82 318 человек.



Кроме того, вчера вакцинировались 270 258 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 12 914 335 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 12 914 333 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 10 025 360 человек. Всего проведено 22 939 693 прививки.