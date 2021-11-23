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На Донбассе ранены двое украинских военных

23 ноября 2021, 08:45

На Донбассе ранены двое украинских военных

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Пострадавшие военные находятся в больнице. Состояние здоровья одного раненого — удовлетворительное, другого — тяжелое.

Вчера украинская сторона зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Подчеркивается, что огонь велся в районе Попасной, Причепиловки, Лебединского, Каменки, Павлополя.

В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ.

В свою очередь группировка «ДНР» заявила о двух нарушениях режима тишины — в районе Саханки и Ужовки (Ленинского).

Группировка «ЛНР» заявила об одном обстреле — у Молодежного.

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