На Донбассе ранены двое украинских военных

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Пострадавшие военные находятся в больнице. Состояние здоровья одного раненого — удовлетворительное, другого — тяжелое.



Вчера украинская сторона зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Подчеркивается, что огонь велся в районе Попасной, Причепиловки, Лебединского, Каменки, Павлополя.



В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о двух нарушениях режима тишины — в районе Саханки и Ужовки (Ленинского).



Группировка «ЛНР» заявила об одном обстреле — у Молодежного.