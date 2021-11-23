«ДНР»: Еще 1049 заболевших и 81 умерший от ковида

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 1 049 случаев коронавируса. Кроме того, 2 225 человек выздоровели, а 81 — умер.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 103 464 заболевших COVID-19. Из этого количества 79 888 пациентов выздоровели, а 7 856 умерли.



Продолжают болеть 15 720 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 100 заболевших пневмониями, из которых госпитализировано 65. Всего на лечении находится 2 113 пациентов с пневмониями, из них 1196 на кислородной поддержке (+34 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.