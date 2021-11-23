Для улучшения отношений с РФ нужен прогресс на Донбассе — МИД ФРГ

Германия хочет улучшить отношения с Россией, для этого нужно в первую очередь достичь прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы хотим улучшить отношения с Россией. Однако это требует прогресса, особенно в решении конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений», — заявил Маас на Берлинском форуме по международной политике.



«Мяч находится на поле Москвы, когда речь заходит о решении существующих противоречий», — подчеркнул он.



Маас также заявил, что «Россия недавно отказалась участвовать во встрече глав МИД "нормандского формата"».



«Последние новости о передвижении российских сил в приграничной с Украиной области чрезвычайно беспокоят», — сказал германский министр.

Ранее Германия призвала РФ вернуться за стол переговоров по Донбассу и не нарушать дипломатическую практику. Это было сделано после того, как МИД РФ опубликовал конфиденциальную переписку о Нормандском формате.