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Для улучшения отношений с РФ нужен прогресс на Донбассе — МИД ФРГ

23 ноября 2021, 11:21

Для улучшения отношений с РФ нужен прогресс на Донбассе — МИД ФРГ

Германия хочет улучшить отношения с Россией, для этого нужно в первую очередь достичь прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Мы хотим улучшить отношения с Россией. Однако это требует прогресса, особенно в решении конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений», — заявил Маас на Берлинском форуме по международной политике.

«Мяч находится на поле Москвы, когда речь заходит о решении существующих противоречий», — подчеркнул он.

Маас также заявил, что «Россия недавно отказалась участвовать во встрече глав МИД "нормандского формата"».

«Последние новости о передвижении российских сил в приграничной с Украиной области чрезвычайно беспокоят», — сказал германский министр.

Ранее Германия призвала РФ вернуться за стол переговоров по Донбассу и не нарушать дипломатическую практику. Это было сделано после того, как МИД РФ опубликовал конфиденциальную переписку о Нормандском формате.

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