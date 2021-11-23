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На Донетчине нашли способ решить проблему больницы в Мангуше, откуда массово увольнялись медики

23 ноября 2021, 13:54

На Донетчине нашли способ решить проблему больницы в Мангуше, откуда массово увольнялись медики

Персоналу Мангушской районной больницы выплатят задолженность по заработной плате благодаря поддержке Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщил председатель Мариупольского районного совета Степан Махсма, передает MRPL.CITY.

По его словам, районная больница будет передана на баланс громады.

«Кроме этого, громада уже разрабатывает программу по развитию больницы, укреплению кадрового потенциала и материально-технической базы», — отметил он.

Глава Мангушской территориальной громады Владимир Караберов рассказал, что согласно договоренностям с Донецкой ОГА, до Нового года долги медперсоналу будут выплачены, после чего больницу передадут местной громаде.

«Сегодня мы делаем кислородную станцию. Хотим сделать косметический ремонт в инфекционном отделении и с нового года пробовать запускаться, чтоб получить "ковидный" пакет, доказать, что мы готовы принимать больных и работать в этом направлении. Все вернутся на работу в нашу больницу, я не сомневаюсь. Мы наберем полный штат», — отметил Караберов.

Ранее из Мангушской центральной районной больницы массово уволился медперсонал из-за задержки заработной платы. Долги образовались за четыре месяца, сумма превысила 5 млн гривен. Кроме того, в инфекционном отделении не хватало средств индивидуальной защиты.

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