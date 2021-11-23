Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Славянске для переселенцев купят 27 квартир

23 ноября 2021, 14:21

В Славянске для переселенцев купят 27 квартир

В Славянске в рамках госпрограммы по приобретению жилья для внутренне перемещенных лиц купят 27 квартир. Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей Facebook-странице.

«Город получил субвенцию в 10,5 млн грн из государственного бюджета. Еще 4,5 млн в равных долях предоставляют областной и местный бюджеты. И на эти средства к концу текущего года мы приобретем 27 квартир. Их получат переселенцы, претендующие на жилье из фонда для временного проживания. Квартиры будут однокомнатные, двух- и трехкомнатные», — написал Лях.

Он пояснил, что это будет временное жилье, которое нельзя продать или приватизировать, поскольку оно находится в коммунальной собственности.

Глава города отметил, что Славянск не первый раз участвует в такой программе. В конце 2019 года городской совет уже приобрел 10 квартир для переселенцев.

По его словам, в Славянской ВГА работает специальная комиссия, которая будет заниматься проверкой и приобретением жилья. Оно должно отвечать определенным условиям по ремонту и документации.

Вадим Лях добавил, что если у жителей города есть предложения по продаже квартир, они могут обращаться в управление коммунальной собственности до 29 ноября.

Читайте также:

Славянск получит 10,5 млн гривен на приобретение жилья для переселенцев 

Еще по теме

Места
Славянск
Прочее
жилье для переселенцев

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:39
Патруль СММ ОБСЕ не впустили в поврежденное обстрелами здание больницы
12:04
Украинская разведка узнала о масштабных учениях в ОРДЛО
11:10
«ДНР»: Еще 1049 заболевших и 81 умерший от ковида
09:15
«ЛНР» заявила о смерти еще 23 пациентов с коронавирусом
22:58
Пушилин объяснил, почему «ДНР» не может запустить поезда из Донецка
22:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 ноября
22:18
«Цифры относительные». Пушилин не смог спрогнозировать эффект от указа Путина о товарах из ОРДЛО
21:57
Пушилин заявил, что скоро без прохождения «воинской службы» нельзя будет устроиться в «правоохранительные органы»
21:40
В «ДНР» признали возможность провалов почвы и выхода метана из шахт и готовят перечень участков
17:58
«Л-ДНР» просят у РФ разрешения на военный призыв россиян — разведка
13:12
В Луганске произошел пожар на рынке
09:07
«ЛНР» заявила о смерти двух человек от COVID-19 за сутки
08:45
На Донбассе рассказали об обстрелах за воскресенье
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
20:55
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
все новости
17:28
ООС: Боевики трижды открывали огонь и ранили украинского военного
17:15
В ДонОГА рассчитывают, что через 10 дней область выйдет в «желтую» зону по COVID-19
17:08
Снаряд пробил крышу и потолок дома. По факту обстрела Красногоровки возбуждено уголовное дело
16:29
Адвокат Януковича рассказал, когда видел его в последний раз
16:28
Киберполиция раскрыла схему продажи поддельных ПЦР-тестов на COVID-19 жителям ОРДЛО
15:53
Зеленский выступит с посланием к Верховной Раде 1 декабря
15:31
На Луганщине мужчина пытался вывезти в Россию 22 килограмма пороха
14:56
Городской голова Угледара сложил полномочия
14:25
Украина продлила контракт с Pfizer на поставку вакцин
14:21
В Славянске для переселенцев купят 27 квартир
13:54
На Донетчине нашли способ решить проблему больницы в Мангуше, откуда массово увольнялись медики
13:39
Патруль СММ ОБСЕ не впустили в поврежденное обстрелами здание больницы
13:27
СБУ раскрыла банду, продававшую «гражданство» ЕС. Среди клиентов — экс-чиновники, жители ОРДЛО
12:40
У Путина отрицают планы напасть на Украину
12:04
Украинская разведка узнала о масштабных учениях в ОРДЛО
все новости
ВИДЕО
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30
Местных только пять семей: Как живут переселенцы в прифронтовом селе на Луганщине
19 ноября, 22:18

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция