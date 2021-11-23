В Славянске для переселенцев купят 27 квартир

В Славянске в рамках госпрограммы по приобретению жилья для внутренне перемещенных лиц купят 27 квартир. Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей Facebook-странице.



«Город получил субвенцию в 10,5 млн грн из государственного бюджета. Еще 4,5 млн в равных долях предоставляют областной и местный бюджеты. И на эти средства к концу текущего года мы приобретем 27 квартир. Их получат переселенцы, претендующие на жилье из фонда для временного проживания. Квартиры будут однокомнатные, двух- и трехкомнатные», — написал Лях.



Он пояснил, что это будет временное жилье, которое нельзя продать или приватизировать, поскольку оно находится в коммунальной собственности.



Глава города отметил, что Славянск не первый раз участвует в такой программе. В конце 2019 года городской совет уже приобрел 10 квартир для переселенцев.



По его словам, в Славянской ВГА работает специальная комиссия, которая будет заниматься проверкой и приобретением жилья. Оно должно отвечать определенным условиям по ремонту и документации.



Вадим Лях добавил, что если у жителей города есть предложения по продаже квартир, они могут обращаться в управление коммунальной собственности до 29 ноября.