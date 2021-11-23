Украина продлила контракт с Pfizer на поставку вакцин

Министерство здравоохранения продлило контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку ковидных вакцин в 2023-2023 годах, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



«Минздрав продлил контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин», — сказал он на брифинге во вторник.



В рамках контракта Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно.

Напомним, Минреинтеграции прорабатывает вопрос организации вакцинации от коронавируса непосредственно на КПВВ, которые граничат с неподконтрольными территориями Донбасса и Крыма.