Городской голова Угледара сложил полномочия

Сегодня, 23 ноября, глава Угледарского городского совета Андрей Силич сложил свои полномочия из-за назначения главы военно-гражданской администрации, передает «Суспільне».



«Я сложил полномочия председателя городского совета, потому что назначили председателя ВГА. Сейчас фамилию его назвать я вам не могу», — прокомментировал Силич.



Андрей Силич возглавлял созданную в 2015 году военно-гражданскую администрацию Угледара, потом победил на очередных местных выборах в 2015 году и стал мэром города. В 2020 году очередные местные выборы в Угледарской громаде не проводились из-за вопросов безопасности. В феврале 2021 года указом президента Украины была создана новая Угледарская городская военно-гражданская администрация Волновахского района Донецкой области. Пока не был назначен руководитель ВГА, громадой продолжал руководить городской голова Андрей Силич.