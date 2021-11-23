Киберполиция раскрыла схему продажи поддельных ПЦР-тестов на COVID-19 жителям ОРДЛО

На Луганщине сотрудники киберполиции разоблачили схему продажи поддельных ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба ведомства.



Было выявлено, что 49-летний уроженец Армении предлагал в Интернете справки с отрицательным результатом на COVID-19.



«Поддельные документы продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ "Станица Луганская". Заказчики услуг не проходили никаких лабораторных исследований, а предоставляли свои данные для оформления», — говорится в сообщении.



Поддельный тест стоил 500 гривен, ежемесячно мужчина делал около 300 таких справок, зарабатывая порядка 150 тысяч гривен в месяц.



Правоохранители провели обыск по месту его жительства, где изъяли компьютерную технику, незаполненные бланки ПЦР-тестов, копии паспортов, «черновые» записи и прочие доказательства.



Полиция открыла уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.