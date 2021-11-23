Адвокат Януковича рассказал, когда видел его в последний раз

Адвокаты сбежавшего президента Виктора Януковича в последний раз лично виделись с ним до введения карантинных ограничений. Об этом сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, передает «Укринформ».



«Виделись мы (с Януковичем — ред.) в конце 2019 — в начале 2020 года, до карантина, до введения ограничений, в том числе массовых, по миру», — сказал адвокат.



Сердюк также отметил, что по его информации, Киевский апелляционный суд не приступил к производству по факту поданной в августе Януковичем апелляции на приговор по делу о государственной измене.



24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.Срок отбывания наказания будет отсчитываться с момента задержания Януковича.