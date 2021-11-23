ООС: Боевики трижды открывали огонь и ранили украинского военного

Незаконные вооруженные формирования трижды с начала суток нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли на Донетчине в направлении поселков Зайцево, Верхнеторецкое, Шумы. Боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



В результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.



«Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы», — отметили в штабе ООС.