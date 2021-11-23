Бывший топ-менеджер Ахметова назначен заместителем главы Офиса президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства.



Как сообщает пресс-служба ОП, новоназначенный заместитель Андрея Ермака будет отвечать за экономический блок вопросов.



«Среди приоритетных задач — подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности», — отметил Шурма.



На этой должности он сменил Юлию Свириденко, которую назначили министром экономики.



Ростислав Шурма ранее работал гендиректором завода «Запорожсталь», финансовым директором Макеевского металлургического завода и заместителем директора металлургического дивизиона холдинга «Метинвест» Рината Ахметова. Также возглавлял Запорожскую областную организацию партии «Оппозиционный блок». В мае 2021 года был назначен членом набсовета «Укроборонпрома».