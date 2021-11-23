Через 12 областей: «Укрзализныця» запускает самый длинный маршрут Мариуполь — Рахов

«Укрзализныця» в декабре запустит поезд по самому протяженному маршруту через всю страну от Рахова до Мариуполя, сообщает пресс-служба компании.



«В новом графике движения поездов, который запускаем с 12 декабря 2021 года, рекордсменом является поезд №5/6 Мариуполь — Рахов. Это самый длинный маршрут "Укрзализныци": его общая протяженность — 1806 км. Это столько же, как между Ивано-Франковском и Афинами, столицей Греции», — отмечают в «Укрзализныце».



Маршрут поезда охватывает всю страну: он проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет восток и запад.



«Это значит, что в Закарпатье могут добраться пассажиры из разных уголков Украины», — подчеркивают в компании.



Кроме того, маршрут проходит на высоте — его конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.