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Главком ВСУ рассказал, где использовались Javelin

23 ноября 2021, 20:42

Главком ВСУ рассказал, где использовались Javelin

Противотанковые ракетные комплексы Javelin украинские военные использовали во время инструкторско-методических занятий на полигоне «Широкий лан». Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

«Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков», — отметил Залужный.

По его словам, было показано их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости.

«Инструкторско-методическое занятие на полигоне "Широкий лан" проходит в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год. Мы ставим целью проработать единые взгляды на организацию и проведение мероприятий подготовки войск (сил) в 2022 учебном году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного ВСУ на востоке», — добавил Залужный.

Ранее нардеп и член комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Игорь Копытин заявил, что украинские военные во время ведения боя использовали Javelin в зоне ООС.

До этого о применении украинскими военными ПТРК Javelin на Донбассе написало американское издание Military Times, ссылаясь на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Однако начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук в комментарии «Украинской правде» опроверг эту информацию. По его словам, на данный момент на Донбассе Javelin не использовались.

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