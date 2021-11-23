В Крыму задержали более 30 человек за поддержку адвоката Семедляева

Сотрудники российского ОМОНа в оккупированном Симферополе задержали 31 активиста, которые пришли встретить адвоката Эдема Семедляева, освобожденного после 12-дневного ареста. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Встретить Эдема пришли несколько десятков активистов, однако их задержали сотрудники российского ОМОНа. Всего задержан 31 активист, в том числе десять женщин и четверо журналистов. Сейчас люди находятся в "Киевском отделении полиции Симферополя". Планируется, что их переправят в разные отделы полиции», – написала Денисова в Facebook.



Омбудсвумен напомнила, что Россия таким образом нарушила 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнений.



«Это право включает, в частности, свободу придерживаться своих взглядов и идей без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ», – написала Денисова.



Ранее подконтрольный России «Центральный районный суд Симферополя» незаконно назначил административное наказание в виде ареста и штрафа адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву. В октябре адвокат пришел в отделение российской полиции чтобы помочь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ «Крымского гарнизонного военного суда» за поддержку фигурантов «красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир». Семедляева арестовали за неподчинение полиции на 12 суток и оштрафовали на 4 тысячи рублей.