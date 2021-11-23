Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Крыму задержали более 30 человек за поддержку адвоката Семедляева

23 ноября 2021, 21:03

В Крыму задержали более 30 человек за поддержку адвоката Семедляева

Сотрудники российского ОМОНа в оккупированном Симферополе задержали 31 активиста, которые пришли встретить адвоката Эдема Семедляева, освобожденного после 12-дневного ареста. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Встретить Эдема пришли несколько десятков активистов, однако их задержали сотрудники российского ОМОНа. Всего задержан 31 активист, в том числе десять женщин и четверо журналистов. Сейчас люди находятся в "Киевском отделении полиции Симферополя". Планируется, что их переправят в разные отделы полиции», – написала Денисова в Facebook.

Омбудсвумен напомнила, что Россия таким образом нарушила 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнений.

«Это право включает, в частности, свободу придерживаться своих взглядов и идей без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ», – написала Денисова.

Ранее подконтрольный России «Центральный районный суд Симферополя» незаконно назначил административное наказание в виде ареста и штрафа адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву. В октябре адвокат пришел в отделение российской полиции чтобы помочь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ «Крымского гарнизонного военного суда» за поддержку фигурантов «красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир». Семедляева арестовали за неподчинение полиции на 12 суток и оштрафовали на 4 тысячи рублей.

Еще по теме

Места
Крым
Люди
Эдем Семедляев

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:08
«ЛНР» решила преподавать на свой лад географию и обществознание в школах
18:54
«ДНР» заявила, что ожидает очередной российский «гумконвой» 25 ноября
18:40
Донецк: В детском саду возник пожар
13:39
Патруль СММ ОБСЕ не впустили в поврежденное обстрелами здание больницы
12:04
Украинская разведка узнала о масштабных учениях в ОРДЛО
11:10
«ДНР»: Еще 1049 заболевших и 81 умерший от ковида
09:15
«ЛНР» заявила о смерти еще 23 пациентов с коронавирусом
22:58
Пушилин объяснил, почему «ДНР» не может запустить поезда из Донецка
22:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 ноября
22:18
«Цифры относительные». Пушилин не смог спрогнозировать эффект от указа Путина о товарах из ОРДЛО
21:57
Пушилин заявил, что скоро без прохождения «воинской службы» нельзя будет устроиться в «правоохранительные органы»
21:40
В «ДНР» признали возможность провалов почвы и выхода метана из шахт и готовят перечень участков
17:58
«Л-ДНР» просят у РФ разрешения на военный призыв россиян — разведка
13:12
В Луганске произошел пожар на рынке
09:07
«ЛНР» заявила о смерти двух человек от COVID-19 за сутки
все новости
23:08
«ЛНР» решила преподавать на свой лад географию и обществознание в школах
22:41
Мариуполь хочет стать культурной столицей Европы
21:39
Из «красной зоны» может выйти не только Донецкая область
21:03
В Крыму задержали более 30 человек за поддержку адвоката Семедляева
20:42
Главком ВСУ рассказал, где использовались Javelin
20:02
Bellingcat в ближайшие месяцы опубликует расследование о сбитом МН17 над Донбассом
19:45
На КПВВ в Херсонской области откроют два пункта вакцинации от коронавируса
19:33
В Раде зарегистрирован проект документа о продлении закона об «особом статусе» ОРДЛО
18:54
«ДНР» заявила, что ожидает очередной российский «гумконвой» 25 ноября
18:40
Донецк: В детском саду возник пожар
18:21
Через 12 областей: «Укрзализныця» запускает самый длинный маршрут Мариуполь — Рахов
17:54
Бывший топ-менеджер Ахметова назначен заместителем главы Офиса президента
17:47
На Донетчине будут судить секретаря «избиркома» на «референдуме ДНР»
17:28
ООС: Боевики трижды открывали огонь и ранили украинского военного
17:15
В ДонОГА рассчитывают, что через 10 дней область выйдет в «желтую» зону по COVID-19
все новости
ВИДЕО
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30
Местных только пять семей: Как живут переселенцы в прифронтовом селе на Луганщине
19 ноября, 22:18

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция