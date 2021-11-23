Из «красной зоны» может выйти не только Донецкая область

Волна коронавируса в Украине идет на спад уже две недели. Однако это не означает, что Украина прошла пик заболеваемости, отмечают в Центре экономики здравоохранения KSE. Показатели улучшаются всего две недели. За это время количество новых случаев сократилось на 20%.



По прогнозу KSE, Киев, Одесская, Донецкая и Херсонская области могут выйти из «красной» зоны карантина уже на следующей неделе. Ранее аналогичный прогноз относительно Донецкой области сделал замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



Следующую вспышку заболеваемости по всей стране эксперты прогнозируют с января 2022 года.



По данным Центра, в Украине впервые за последние 3 месяца началась разгрузка медицинской системы: в COVID-больницы поступают меньше людей, чем их покидает. Также сокращается количество смертей от ковида.



Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Луганская и Львовская области покинут «красную» зону карантина уже на этой неделе.

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