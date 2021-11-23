Мариуполь хочет стать культурной столицей Европы

Мариуполь будет бороться за статус культурной столицы Европы. Об этом передает телеканал «Дом». В этом году город реализовал масштабный проект культурных инициатив «Диалог на языке искусства». Грант на реализацию проектов выделил Украинский культурный фонд после того, как Мариуполь выиграл звание «Большая культурная столица Украины-2021».



Мариуполь за год провел ряд музыкальных, театральных и танцевальных фестивалей, книжных выставок, кулинарных мастер-классов и так далее.



«О Мариуполе узнали те, кто о нем не знал, и к Мариуполю изменили свое отношение в лучшую сторону те, кто знал о нем стереотипно, как о городе рядом с войной, как о городе индустриальном. О нем теперь узнали, как о городе, который умеет удивлять в хорошем смысле и который умеет устраивать масштабные культурные события и мероприятия», — рассказала заместительница директора коммунального предприятия m.EHUB Виктория Давва.



В 2019 году Украинский культурный фонд начал программу, которая направлена на развитие культурного туризма и поддержку местных культурных инициатив.



«Привлекательность для инвесторов, увеличение притока туристов, а также повышение активности самих жителей города в сфере культурной жизни. То есть они начнут больше интересоваться этим, потому что развивается множество инициатив, в которых они могут сами участвовать и сами их организовывать», — отметил проектный менеджер фонда Павел Михалев.



Для культурных проектов Мариуполь получил государственную поддержку — 15 миллионов гривен. Принять участие в программе могут и другие города.