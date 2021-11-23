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«ЛНР» решила преподавать на свой лад географию и обществознание в школах

23 ноября 2021, 23:08

«ЛНР» решила преподавать на свой лад географию и обществознание в школах

Группировка «ЛНР» хочет обновить школьные программы по географии и обществознанию в отдельных районах Луганской области. В них «будут учтены региональные особенности республики», заявила представительница «министерства образования и науки ЛНР» Ольга Долженко.

Также «ЛНР» разработала программу дошкольного образования. В частности, луганские учителя будут работать с детьми по пособиям «Мое отечество», которое состоит из 40 карточек, посвященных «символике и памятным местам ЛНР». На карточках представлены праздники, установленные «ЛНР», дается определение «защитникам республики», а также другие темы.

В дошкольную программу также входит «нравственно-патриотическое воспитание».

Аналогичные программы разрабатывает группировка «ДНР» для учеников и учителей школ в отдельных районах Донецкой области.

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