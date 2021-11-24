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Вчера на Донбассе под обстрел попали 4 населенных пункта

24 ноября 2021, 09:00

Вчера на Донбассе под обстрел попали 4 населенных пункта

За минувшие сутки на Донбассе украинские военнослужащие зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Один обстрел во вторник, 23 ноября, был с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения у Широкино – минометы калибром 120 мм.

Незаконные вооруженные формирования также стреляли в направлении Зайцево, у Верхнеторецкого, возле Шумов из минометов, гранатометов и пулеметов.

Незаконные вооруженные формирования в свою очередь заявили, что их позиции попали под обстрел из СПГ в поселке Молодежное.

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