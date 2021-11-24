«ДНР»: Еще 66 смертей от ковида за сутки

Во вторник, 23 ноября, в отдельных районах Донецкой области выявили 1 028 случаев коронавируса. Кроме того, 2 225 человек выздоровели, а 66 — умерли.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 104 492 заболевших COVID-19. Из этого количества 82 370 пациентов выздоровели, а 7 922 умерли.



Продолжают болеть 14 200 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлен 91 заболевший пневмониями, из которых госпитализировано 56. Всего на лечении находится 1 993 пациента с пневмониями, из них 1 159 на кислородной поддержке (+33 за сутки).



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.





