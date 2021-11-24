В Раде готовы собраться через несколько часов в случае российского наступления

В случае атаки России на Украину, Верховная Рада готова собраться срочно, чтобы ввести военное или чрезвычайное положение.



Об этом заявил первый заместитель председателя парламента, представитель власти партии «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире «Радио Свобода».



«Если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за пару часов собраться есть... У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение — сделать соответствующие голосования она должна в течение нескольких часов», — сказал он.



Корниенко добавил, что в случае не пленарной недели, когда депутаты будут работать на своих округах или находиться в командировке, определят перечень специальных мер по защите парламентариев, чтобы принять решение.



«Понятно, что те, кто не в Украине, им труднее будет это сделать... Если будут активные военные действия, то, разумеется, будут использоваться способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять», — заявил вице-спикер.