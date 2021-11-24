Дети и родители в Донецкой области не против открытия военного лицея

Чиновники Донецкой области провели опрос среди учащихся и родителей – темой стало возможное открытие военного лицея.



Результаты опроса свидетельствуют о том, что на сегодняшний день 2165 детей хотят учиться в областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой, 589 из них в дальнейшем связывают свою профессию с военным делом. Более двух тысяч родителей поддерживают и хотят создания областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой и желают, чтобы их дети учились именно в заведении такого формата.



Как передает «Депо. Донбасс», к такому результату пришли в департаменте образования и науки Донецкой облгосадминистрации.



Пока на территории Донбасса работает только один военный лицей в городе Кременная Луганской области – Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии, который переехал из Луганска.



Лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Г. Т. Берегового остался в неподконтрольном Донецке, переформатирован и сейчас незаконно работает под руководством группировки «ДНР».