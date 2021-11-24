Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин обязал заведения в «желтой зоне» проверять наличие COVID-сертификата у посетителей

24 ноября 2021, 13:45

Кабмин обязал заведения в «желтой зоне» проверять наличие COVID-сертификата у посетителей

Кабинет министров ужесточил правила работы заведений в «желтой» зоне карантина. Соответствующие изменения в «карантинное» постановление правительства № 1236 были внесены на заседании в среду.

Как пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь в «желтой» зоне заведения общепита, заведения культуры, спортзалы и т.д. смогут работать при условии вакцинации всего персонала хотя бы одной дозой или при наличии отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

Это же правило касается и приема посетителей — они должны быть вакцинированы хотя бы одной дозой, иметь отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Министр уточнил, что персонал заведения должен не просто спрашивать о наличии COVID-сертификата, а проверять его: считать QR-код с помощью мобильного приложения «Дія».

В случае отсутствия у персонала или посетителей необходимых документов, владельцу заведения при проверке будет грозить штраф от 34 000 до 170 000 гривен.

Также сокращен срок действия «желтого» COVID-сертификата, который подтверждает первую прививку от коронавируса. Теперь его срок действие будет составлять 30 дней вместо 120 дней.

Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что на этой неделе из «красной» зоны в «желтую» перейдут Луганская и Львовская области.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Организации
Кабинет министров
Прочее
Карантин коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:04
«ЛНР» за день трижды не пустила патрули миссии ОБСЕ в сторону Луганска
11:14
Умер пострадавший от взрыва гранаты в Донецке
09:34
«ДНР»: Еще 66 смертей от ковида за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 62 заболевших и 10 умерших от ковида
08:27
Два человека пострадали от взрыва гранаты в Донецке
23:08
«ЛНР» решила преподавать на свой лад географию и обществознание в школах
18:54
«ДНР» заявила, что ожидает очередной российский «гумконвой» 25 ноября
18:40
Донецк: В детском саду возник пожар
13:39
Патруль СММ ОБСЕ не впустили в поврежденное обстрелами здание больницы
12:04
Украинская разведка узнала о масштабных учениях в ОРДЛО
11:10
«ДНР»: Еще 1049 заболевших и 81 умерший от ковида
09:15
«ЛНР» заявила о смерти еще 23 пациентов с коронавирусом
22:58
Пушилин объяснил, почему «ДНР» не может запустить поезда из Донецка
22:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 ноября
22:18
«Цифры относительные». Пушилин не смог спрогнозировать эффект от указа Путина о товарах из ОРДЛО
все новости
14:39
Кабмин утвердил план борьбы со злоупотреблениями олигархов
14:17
В Угледаре представили главу военно-гражданской администрации
13:45
Кабмин обязал заведения в «желтой зоне» проверять наличие COVID-сертификата у посетителей
13:19
Боевики обстреляли позиции пограничников вблизи КПВВ «Марьинка»
12:15
Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО
12:04
«ЛНР» за день трижды не пустила патрули миссии ОБСЕ в сторону Луганска
11:45
В Раде хотят расследовать работу омбудсвумен Денисовой
11:20
Дети и родители в Донецкой области не против открытия военного лицея
11:14
Умер пострадавший от взрыва гранаты в Донецке
10:40
Разведки Украины, Британии и США обменялись данными о скоплении войск России
09:52
В Донецкой области более 900 заражений ковидом за сутки
09:47
В Раде готовы собраться через несколько часов в случае российского наступления
09:34
«ДНР»: Еще 66 смертей от ковида за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 62 заболевших и 10 умерших от ковида
09:00
Вчера на Донбассе под обстрел попали 4 населенных пункта
все новости
ВИДЕО
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30
Местных только пять семей: Как живут переселенцы в прифронтовом селе на Луганщине
19 ноября, 22:18

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция