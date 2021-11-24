Донецкая область сама будет восстанавливать поврежденные обстрелом дома в Невельском

Обстрелянные дома в поселке Невельское Донецкой области будут восстановлены в ближайшее время за счет материального резерва Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин во время рабочей поездки в пострадавший поселок.



В Невельском заместитель главы области пообщался с местными жителями и передал им генератор для временного возобновления подачи электроэнергии.



«Жилые дома, пострадавшие в результате обстрела, мы будем восстанавливать собственными силами за счет материального резерва области. Владельцы тех домов, которые восстановить невозможно, обязательно получат компенсации за разрушенное жилье», – сказал Филашкин.



До 13 ноября в Невельском жили 45 гражданских жителей. Из-за регулярных обстрелов и разрушений домов почти все местные жители покинули поселок, в настоящее время здесь остались только две семьи. После подтверждения «режима тишины», восстановления домов и электроснабжения местные жители смогут вернуться домой.



Дома в Невельском были повреждены в результате ночного обстрела со стороны боевиков 14 ноября. Спасатели достали из-под завалов двух человек.