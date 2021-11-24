Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Донецкая область сама будет восстанавливать поврежденные обстрелом дома в Невельском

24 ноября 2021, 15:16

Донецкая область сама будет восстанавливать поврежденные обстрелом дома в Невельском

Обстрелянные дома в поселке Невельское Донецкой области будут восстановлены в ближайшее время за счет материального резерва Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин во время рабочей поездки в пострадавший поселок.

В Невельском заместитель главы области пообщался с местными жителями и передал им генератор для временного возобновления подачи электроэнергии.

«Жилые дома, пострадавшие в результате обстрела, мы будем восстанавливать собственными силами за счет материального резерва области. Владельцы тех домов, которые восстановить невозможно, обязательно получат компенсации за разрушенное жилье», – сказал Филашкин.

До 13 ноября в Невельском жили 45 гражданских жителей. Из-за регулярных обстрелов и разрушений домов почти все местные жители покинули поселок, в настоящее время здесь остались только две семьи. После подтверждения «режима тишины», восстановления домов и электроснабжения местные жители смогут вернуться домой.

Дома в Невельском были повреждены в результате ночного обстрела со стороны боевиков 14 ноября. Спасатели достали из-под завалов двух человек. 

Еще по теме

Места
Донецкая область Невельское
Другое
последствия обстрела

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:43
«ДНР»: Аграриям приходится работать на изношенной технике
16:04
«ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения
12:04
«ЛНР» за день трижды не пустила патрули миссии ОБСЕ в сторону Луганска
11:14
Умер пострадавший от взрыва гранаты в Донецке
09:34
«ДНР»: Еще 66 смертей от ковида за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 62 заболевших и 10 умерших от ковида
08:27
Два человека пострадали от взрыва гранаты в Донецке
23:08
«ЛНР» решила преподавать на свой лад географию и обществознание в школах
18:54
«ДНР» заявила, что ожидает очередной российский «гумконвой» 25 ноября
18:40
Донецк: В детском саду возник пожар
13:39
Патруль СММ ОБСЕ не впустили в поврежденное обстрелами здание больницы
12:04
Украинская разведка узнала о масштабных учениях в ОРДЛО
11:10
«ДНР»: Еще 1049 заболевших и 81 умерший от ковида
09:15
«ЛНР» заявила о смерти еще 23 пациентов с коронавирусом
22:58
Пушилин объяснил, почему «ДНР» не может запустить поезда из Донецка
все новости
17:05
Луганский национальный аграрный университет реорганизован
16:58
«ДНР»: российскую вакцину от ковида получили более 170 тысяч жителей ОРДО
16:43
«ДНР»: Аграриям приходится работать на изношенной технике
16:16
На плакатах противников вакцинации в Киеве оказались QR-коды партии «Единая Россия»
16:04
«ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения
15:16
Донецкая область сама будет восстанавливать поврежденные обстрелом дома в Невельском
14:39
Кабмин утвердил план борьбы со злоупотреблениями олигархов
14:17
В Угледаре представили главу военно-гражданской администрации
13:45
Кабмин обязал заведения в «желтой зоне» проверять наличие COVID-сертификата у посетителей
13:19
Боевики обстреляли позиции пограничников вблизи КПВВ «Марьинка»
12:15
Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО
12:04
«ЛНР» за день трижды не пустила патрули миссии ОБСЕ в сторону Луганска
11:45
В Раде хотят расследовать работу омбудсвумен Денисовой
11:20
Дети и родители в Донецкой области не против открытия военного лицея
11:14
Умер пострадавший от взрыва гранаты в Донецке
все новости
ВИДЕО
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30
Местных только пять семей: Как живут переселенцы в прифронтовом селе на Луганщине
19 ноября, 22:18

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция