«ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения

Военные учения. Фото: «Народная милиция ЛНР»

Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщили о проведении военных учений и опубликовали соответствующие фотографии.



Как сообщает «Народная милиция ДНР», на полигонах начались плановые занятия по боевой подготовке среди подразделений. В занятиях участвовал личный состав мотострелковых подразделений и экипажей БМП.

В «Народной милиции ЛНР» сообщили о проведении учений артиллерийских подразделений.

Накануне о проведении учений в ОРДЛО сообщила украинская разведка.



Военные учения пророссийских незаконных формирований на Донбассе проходят на фоне сообщений о концентрации российских войск вблизи украинских границ.



Министр обороны Алексей Резников сообщил, что разведки Украины, Великобритании и США обменялись информацией о скоплении войск России. По его словам, выводы одинаковые и «режим риска нам понятен».



21 ноября руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится совершить атаку до конца января-начала февраля.



В Кремле утверждают, что не собираются нападать на Украину.