«ДНР»: Аграриям приходится работать на изношенной технике

В группировке «ДНР» заявляют, что местные агропромышленные предприятия работают на старой, изношенной технике, что приводит к ухудшению качества и количества сельскохозяйственной продукции в отдельных районах Донецкой области.



«Процент износа техники – запредельный – 85%... Нагрузка на комбайны – запредельная, она способствует только скорейшему износу», – заявил «министр агропромполитики и продовольствия ДНР» Артем Крамаренко в интервью местному Telegram-каналу.



Из-за низкого качества техники страдает прежде всего растениеводство – поля плохо проработаны, культуры хуже всходят и так далее.



В «ДНР» заявляют, что со следующего года планируют выдавать местным агропромышленным предприятиям субсидии – 15% от понесенных расходов.