«ДНР»: российскую вакцину от ковида получили более 170 тысяч жителей ОРДО

Жителей отдельных районов Донецкой области продолжают вакцинировать российскими препаратами от короанвируса. По данным так называемого «минздрава» при группировке «ДНР», на текущий момент в ОРДО более 173 тысяч человек вакцинированы препаратом «Спутник Лайт».



В «ДНР» добавили, что среди людей, привитых вакциной «Спутник Лайт», было выявлено 0,3% заболевших.



Для вакцинации другими препаратами от ковида у жителей отдельных районов Донбасса нет альтернативы – нужно выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.



На данный момент жители неподконтрольной территории могут вакцинироваться в пунктах вакцинации, которые находятся в населенных пунктах недалеко от КПВВ.



Минреинтеграции прорабатывает вопрос организации вакцинации от коронавируса непосредственно на КПВВ, которые граничат с неподконтрольными территориями Донбасса и Крыма.



По состоянию на 1 ноября более 8 тысяч жителей отельных районов Донбасса и оккупированного Крыма получили прививку от коронавируса на территории «большой» Украины.

Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с 1 февраля 2021 года. Далее 28 июля «ДНР» получила 86 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Доставку вакцины увязали с агитацией за партию «Единая Россия».



9 августа 2021 года на подконтрольную «ДНР» территорию была доставлена партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 90 000 доз.



Очередную партию вакцин из России в Донецке ожидают 25 ноября.



Вместе с тем, по данным «Новостей Донбасса», вакцинироваться от коронавируса в ОРДО не всегда могут все желающие из-за дефицита вакцины, обусловленного перебоями в поставках.



Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.