Луганский национальный аграрный университет реорганизован

Кабинет министров принял решение о реорганизации Луганского национального аграрного университета. Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства.



В частности, правительство одобрило реорганизацию Луганского национального аграрного университета путем присоединения его к Восточноевропейскому национальному университету имени Владимира Даля.



Также Кабмин одобрил реорганизацию Харьковского национального университета строительства и архитектуры путем присоединения его к Харьковскому национальному университету местного хозяйства имени А.Н.Бекетова.



Студенты, которые обучались в Луганском аграрном университете и Университете строительства и архитектуры продолжают обучение в Восточноевропейском национальном университете и Университете местного хозяйства по выбранным специальностям и с государственным финансированием.