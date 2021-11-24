Посольство США в Украине призвало своих граждан быть осторожными в связи с «необычной военной активностью» РФ

Посольство Соединённых Штатов Америки в Украине призвало своих граждан проявлять осторожность из-за «необычных военных действий» России вблизи украинской границы и в оккупированном Крыму.



Американское диппредставительство рекомендует не ехать в Крым, и восточные части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, просят не путешествовать по всей Украине в связи с распространением заболевания COVID-19.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что разведки Украины, Великобритании и США обменялись информацией о скоплении войск России. По его словам, выводы одинаковые и «режим риска нам понятен».



21 ноября руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится совершить атаку до конца января-начала февраля.



В Кремле утверждают, что не собираются нападать на Украину.



