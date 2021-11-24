Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток

24 ноября 2021, 17:36

На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток

Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня. Один из обстрелов произошел из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Недалеко от шахты «Бутовка» незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в направлении Каменки применили гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Также неподалеку Луганского боевики вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а в сторону Нью-Йорка открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, об ответном огне не сообщается.

Кроме того, сегодня, 24 ноября, пророссийские боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли пограничный контрольный пост первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ «Марьинка».

Пропускной пункт «Марьинка» не работает уже больше года — работу пункта пропуска со своей стороны блокирует группировка «ДНР», ссылаясь на антиковидные ограничения.

Еще по теме

Прочее
ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:43
«ДНР»: Аграриям приходится работать на изношенной технике
16:04
«ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения
12:04
«ЛНР» за день трижды не пустила патрули миссии ОБСЕ в сторону Луганска
11:14
Умер пострадавший от взрыва гранаты в Донецке
09:34
«ДНР»: Еще 66 смертей от ковида за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 62 заболевших и 10 умерших от ковида
08:27
Два человека пострадали от взрыва гранаты в Донецке
23:08
«ЛНР» решила преподавать на свой лад географию и обществознание в школах
18:54
«ДНР» заявила, что ожидает очередной российский «гумконвой» 25 ноября
18:40
Донецк: В детском саду возник пожар
13:39
Патруль СММ ОБСЕ не впустили в поврежденное обстрелами здание больницы
12:04
Украинская разведка узнала о масштабных учениях в ОРДЛО
11:10
«ДНР»: Еще 1049 заболевших и 81 умерший от ковида
09:15
«ЛНР» заявила о смерти еще 23 пациентов с коронавирусом
22:58
Пушилин объяснил, почему «ДНР» не может запустить поезда из Донецка
все новости
18:55
Кабмин уволил замминистра по вопросам реинтеграции Замлинского
18:07
Федерация хоккея Украины сняла с чемпионата клубы «Донбасс» и «Краматорск». Следом ушел и «Мариуполь»
17:36
На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток
17:15
Посольство США в Украине призвало своих граждан быть осторожными в связи с «необычной военной активностью» РФ
17:05
Луганский национальный аграрный университет реорганизован
16:58
«ДНР»: российскую вакцину от ковида получили более 170 тысяч жителей ОРДО
16:43
«ДНР»: Аграриям приходится работать на изношенной технике
16:16
На плакатах противников вакцинации в Киеве оказались QR-коды партии «Единая Россия»
16:04
«ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения
15:16
Донецкая область сама будет восстанавливать поврежденные обстрелом дома в Невельском
14:39
Кабмин утвердил план борьбы со злоупотреблениями олигархов
14:17
В Угледаре представили главу военно-гражданской администрации
13:45
Кабмин обязал заведения в «желтой зоне» проверять наличие COVID-сертификата у посетителей
13:19
Боевики обстреляли позиции пограничников вблизи КПВВ «Марьинка»
12:15
Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО
все новости
ВИДЕО
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30
Местных только пять семей: Как живут переселенцы в прифронтовом селе на Луганщине
19 ноября, 22:18

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция