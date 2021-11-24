На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток

Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня. Один из обстрелов произошел из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Недалеко от шахты «Бутовка» незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в направлении Каменки применили гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.



Также неподалеку Луганского боевики вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а в сторону Нью-Йорка открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди украинских военнослужащих нет, об ответном огне не сообщается.

Кроме того, сегодня, 24 ноября, пророссийские боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли пограничный контрольный пост первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ «Марьинка».



Пропускной пункт «Марьинка» не работает уже больше года — работу пункта пропуска со своей стороны блокирует группировка «ДНР», ссылаясь на антиковидные ограничения.