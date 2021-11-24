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Кабмин уволил замминистра по вопросам реинтеграции Замлинского

24 ноября 2021, 18:55

Кабмин уволил замминистра по вопросам реинтеграции Замлинского

Кабинет министров Украины во время своего заседания 24 ноября решил уволить заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислава Замлинского.

Об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат Тарас Мельничук.

Кроме того, в отставку также отправили заместителя министра обороны Александра Григоровича.

Верховная Рада 4 ноября назначила вице-премьер-министром — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий депутата от «Слуги народа» Ирину Верещук, а на должность министра обороны – бывшего главу Минреинтеграции Алексея Резникова.

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